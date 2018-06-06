Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Рассудов (КПРФ) считает, что городские власти должны отложить продление четвертой (оранжевой) линии метро в населенный пункт Кудрово Ленинградской области и сначала построить давно обещанный участок новой Красносельско-Калининской линии метро. Об этом депутат заявил 6 июня в своем обращении к губернатору Санкт-Петербурга, которое поддержано городским парламентом.

Metro.spb.ru Тоннель метро

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Как сообщало ИА REGNUM, станция метро в густонаселенном жилом массиве Кудрово на границе с Петербургом, как ожидается, будет запущена в 2025 году. Это произойдет путем создания нового участка четвертой линии метрополитена — от действующей станции метро «Улица Дыбенко» до будущей станции «Кудрово». Последняя станет второй, после «Девяткино», станцией Петербургского метрополитена, расположенной в Ленобласти.

Тем временем петербуржцы очень ждут появления Красносельско-Калининской линии, строительство которой затормозилось в связи с тем, что основные средства и силы были брошены на сооружение нового участка Невско-Василеостровской линии к чемпионату мира по футболу.

Пунктирная схема будущей шестой (коричневой) линии на юго-западе Петербурга появилась в вагонах метро еще в 2012 году. С тех пор ни одной станции этой линии так и не построили. При этом Красносельско-Калининская ветка остро необходима юго-западу города, так как действующие станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово» не справляются с нагрузкой, а на соседних магистралях в часы пик образуются километровые пробки.

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Депутат Рассудов уверен, что именно Красносельско-Калининская линия теперь должна стать приоритетом для городского правительства, а не продление метро до Ленобласти. В своем запросе губернатору он высказал удивление тем, что ожидаемые сроки ввода первого участка новой линии отнесены на более поздний срок, чем создание станции «Кудрово». Парламентарий считает, что город не должен тратить средства на строительство метро в интересах соседнего региона.

В то же время во фракции «Единая Россия» не считают необходимым переносить сроки строительства станции метро «Кудрово».

«Несмотря на то, что Кудрово — это территория Ленинградской области, в этом микрорайне в основном проживают граждане, работающие на предприятиях и в учреждениях Петербурга, — напомнил в своем комментарии лидер фракции Александр Тетердинко. — Эти люди работают на экономику нашего города. Кроме того, многие петербуржцы приобретают в Кудрово жильё по причине его относительной невысокой цены. И потому усилия губернатора по обеспечению транспортной доступности Кудрово мы приветствуем. Если коллеге Рассудову хочется задать губернатору вопросы по этой теме, мы возражать не стали — ничего страшного в этом нет, потому и утвердили его депутатский запрос».

Напомним, деревня Кудрово в ближайшее время официально получит статус города Ленинградской области.

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