Москва, 6 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий смягчить требования по выплате долгов для граждан с несовершеннолетними детьми, внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с членом комитета Госдумы по аграрным вопросам Виталием Пашиным, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

Как отмечают депутаты, сегодня закон ограничивает права должников, на иждивении которых находится двое или больше несовершеннолетних детей. В частности, они не могут выполнять свои обязанности по содержанию иждивенцев, поскольку размер взыскания долгов может достигать 50%, а в некоторых случаях и 70% от зарплаты гражданина.

«Для малоимущих граждан, многодетных семей и семей, где единственным доходом является заработная плата, удержание половины ее размера в счет оплаты задолженности по исполнительным документам ставит под угрозу возможность полноценного содержания детей и иждивенцев гражданина-должника», — отмечают авторы инициативы.

Кроме того, подчеркивают они, в некоторых случаях неспособность содержать семью становится основанием для откладывания вопроса о рождаемости, а также получения имеющимися детьми дополнительного образования и их развития.

«Все это безусловно влияет на процессы демографии и социальной напряженности», — считают депутаты.

В связи с этим они предлагают прописать в законе новую норму, которая позволяла бы удерживать с подобных должников не более 20% от зарплаты или иного дохода гражданина.