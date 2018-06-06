Киев, 6 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Оснащение украинской пограничной службы на Азовском море не идет ни в какое сравнение с российской. Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он признался, что украинские катера больше предназначены для патрулирования. Кроме того, они морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации.

Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР В тупике

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При этом, несмотря на признание превосходства российских пограничников, Слободян заявил, что Украина готова дать ответ Москве, если та решится на «агрессивные и неадекватные действия».

По словам крымского политолога Владимира Джаралла, Украина обнаружила «то, что было известно и без этого — что она не способна ни на что более». «Самое смешное в том, что у них вообще не было ресурсов, которые можно было бы назвать сопоставимыми с российскими. Украинские пограничные катера в Азовском море — это переделанные катера гражданского назначения или рыболовецкие сейнеры. В этих условиях изображать из себя агрессивного соседа по крайней мере неумно», — заявил в эфире радио Sputnik эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года кораблём морской охраны государственной погранслужбы Украины в Азовском море было задержано рыболовецкое судно. На борту сейнера «Норд» под российским флагом находились 10 членов экипажа. Моряков обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины» и выезда из неё и приговорили к штрафам. Капитан судна был арестован. А в начала июня на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря пролетел штурмовик Су-25 ВВС Украины. Инцидент произошел в районе поселка Кирилловка Запорожской области. Украинские военные пояснили, что полёт был выполнен в рамках учений.