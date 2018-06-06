Симферополь, 6 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Корабельная группировка условного противника, готовившая атаку на стратегические объекты в Крыму, уничтожена береговыми комплексами. Массированный ракетный удар отражён комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», сообщает 6 июня пресс-служба Южного военного округа.

Fir0002 Атака отражена

Действия условного противника имитировали корабли и истребители морской авиации Черноморского флота. Огневой удар на море по противнику нанесли береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», с воздуха по кораблям ударили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

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Дивизионы систем ПВО С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» отразили массированный ракетный удар, условно нанесенный с кораблей и самолетов.

Учения в Крыму начались 5 июня, они завершатся 8 июня. В маневрах задействованы около 6 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов анонсировал усиление зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1» размещенное в Крыму соединение ПВО. Зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО уже перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», пояснил он.