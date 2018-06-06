Москва, 6 июня, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Инфляция в России в мае 2018 года составила 0,4% и осталась на уровне апреля (0,4%). С начала года потребительские цены выросли на 0,6%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Значительное влияние на динамику цен на продукты питания в мае оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, огурцы подешевели на 16,9%, бананы — на 12,4%, помидоры — на 10,5%, чеснок — на 4,1%, виноград — на 2,2%, апельсины — на 1,4%. Значительное снижение цен зафиксировано на макаронные и крупяные изделия. Так, крупа гречневая стала дешевле на 2,9%, манная — на 0,6%, горох и фасоль — на 0,5%, овсяные хлопья — на 0,4%.

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Самым заметным в мае стало повышение цен на топливо. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин различных марок — на 4−6%, дизельное топливо — на 5,2%. Кроме того, выросли цены на сахарный песок, на живую и охлажденную рыбу, кальмары, свинину, чай и хлебобулочные изделия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле — 0,4%.

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