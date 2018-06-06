Ереван, 6 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. 6 июня государственный министр Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Араик Арутюнян представил президенту Бако Саакяну обращение с просьбой об отставке.

Gov.nkr.am Араик Арутюнян

Как сообщает пресс-служба государственного министра, в заявлении, в частности, говорится: «Принимая во внимание требования пункта 4 статьи 93 Конституции Республики Арцах, я прошу вас освободить меня от должности государственного министра Республики Арцах».

Данный пункт Конституции Арцаха определяет полномочия президента и не проливает свет на мотивы решения Арутюняна. Арутюнян пообещал представить основания своего заявления позже, на пресс-конференции.

Уже четвертые сутки в Степанакерте проходят акции протеста, где выдвигаются требования отставки глав силовых ведомств. Причиной стала драка, когда 1 июня группа из спецотряда СНБ избила двух граждан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал прекратить акции протеста, однако 6 июня они были продолжены.