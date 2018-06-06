Оренбург, 6 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В селе Таллы Оренбургской области на пожаре погибли две женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, утром 6 июня возгорание возникло в трёхквартирном частном доме. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. назначена пожарно-техническая экспертиза.

Pxhere.com Окурок на полу

В следственных органах отметили, что после тушения пожара в доме обнаружены тела 43-летней хозяйки дома и ее 35-летней сестры. Сожитель погибшей женщины не пострадал, ему помог выбраться односельчанин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржья, причиной пожара со смертельными последствиями могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.По данным ведомства, с начала 2018 года на территории области зарегистрировано 64 пожара по причине неосторожного обращения с огнём при курении, на которых погибло 24 человека, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.