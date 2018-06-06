Киев, 6 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Завтра, 7 июня, парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» не сможет единогласно поддержать проект закона о «Высшем антикоррупционном суде Украины» (ВАСУ), поскольку среди депутатов есть разные точки зрения. Об этом 6 июня в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

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«Монолит есть в двух местах — на кладбище и в Госдуме Российской Федерации, где полный монолит. В украинской Верховной раде монолита нет, в принципе. Фракция «Блока Петра Порошенко» является демократической фракцией. Поэтому у нас за все годы никогда не было, чтобы все как один, как стойкие оловянные солдатики, голосуют именно так. Так невозможно. У нас демократическая, нормальная фракция, у нас есть разные мнения… Вопрос в том, какое мнение будет иметь большинство, а большинство за этот закон. Большинство голосовало за него в первом чтении, и большинство будет голосовать за него во втором чтении… Если завтра он будет принят, это произойдет благодаря голосам нашей фракции», — сказал Гончаренко в кулуарах Рады.

При этом депутат назвал игрой в «украинскую рулетку» угрозы премьер-министра Владимира Гройсмана подать в отставку, если Рада не примет закон о ВАСУ.

«Есть русская рулетка, это какая-то украинская рулетка. Владимир Гройсман высказал свою позицию, он имеет на это право. Если он захочет подать в отставку — это также его право. Но все это не имеет значения, думаю, что завтра мы этот закон проголосуем, потому что для этого есть абсолютно все основания», — добавил Гончаренко.

Он также проинформировал, что пока премьер Гройсман не вносил представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

«Нет представления от премьер-министра. Я слышал, что Данилюк не собирается лично писать заявление. Таким образом, по Конституции Украины есть только одна возможность — представление премьер-министра. Если премьер-министр Гройсман подаст представление на Данилюка, будем обсуждать. В ближайшее время произойдет разговор с Данилюком на заседании нашей фракции», — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, 4 июня премьер-министр Гройсман пообещал уйти в отставку, если Рада не примет президентский законопроект №7440 «О Высшем антикоррупционном суде». «Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие закона о ВАСУ является одним из главных условий Международного валютного фонда для выделения Украине очередного кредита. С 2018 года Киев затягивает процесс принятия закона.

Украина и международные доноры не могут согласовать право Общественного совета международных экспертов отклонять кандидатуры судей, которых эксперты совета сочтут недобросовестными. Украина настаивает, чтобы решение о назначении спорного судьи ВАСУ принималось единогласно на совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей (16 человек) и Общественного совета (семь человек). МВФ и Венецианская комиссия хотят, чтобы украинских судей назначал только Общественный совет.