Москва, 6 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Сетевые кофейни и заведения стрит-фуда активно интересуются парковыми объектами Москвы, заявили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в департаменте города Москвы по конкурентной политике. Поучаствовать в освоении зелёных территорий столицы намерены как минимум 600 рестораторов. Что это значит для парков?

Василий Поленов. Ольшанка. Пруд в парке

«Возможность приобрести право на размещение 144 НТО в парках Москвы заинтересовала более 600 участников аукционов. Такие торговые процедуры стартовали в январе 2018 года. По итогам пяти месяцев работы можно говорить о том, что активными участниками аукционов стали сетевые предприятия общепита и кофейни, причем как узнаваемые, так и молодые локальные бренды. Предприниматели видят перспективы работы в парках и готовы бороться за выгодные торговые места», — отметил глава ведомства Геннадий Дёгтев.

Инициатором торгов выступило государственное казённое учреждение «Объединенная дирекция «Мосгорпарк». На предложение чиновников активно откликнулись владельцы сетевых кофеен и общепита в формате стрит-фуд, в среднем на лот претендуют четыре участника, а среднее превышение начальной заявленной цены составляет 180%.

В настоящее время на аукционы выставлены 37 НТО, расположенные в Саду им. Баумана, Перовском парке, парке «Сокольники», Лианозовском парке, усадьбе «Коломенское». Аукционы будут проходить в течение июня 2018 года. Всего до конца 2018 года на электронные аукционы планируется выставить право торговли в 1000 киосков в парках Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы столицу буквально захлестнула волна преобразований зелёных территорий. Наряду с реконструкцией исторически сложившихся парков культуры и отдыха, обновление которых у москвичей вызывает только лишь одобрение, происходит откровенный захват особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы, созданных, чтобы снизить негативное воздействие городской среды на человека, и превращение их в очередные торгово-развлекательные площадки.

На этом пути столичные чиновники не считаются ни с чем. Например, с исторической ценностью территории, как это было при реконструкции сквера у китайского посольства, который является частью ландшафтного парка МГУ, созданного архитектором Милицей Прохоровой.

Подробности читайте здесь: Как закатать Москву в асфальт: мэрская теория и мерзкая практика

Напомним также и о многочисленных попытках превратить уникальную Строгинскую пойму в аттракцион кухонь народов мира, о превращённом в место для проведения корпоративов «Серебряном Боре» и о завершившихся (пока, по крайней мере) неудачей попытках создать на «Крылатских холмах» проект благоустройства «Этномир», заключающийся в создании кафешек и сувенирных магазинчиков.

Ввиду сказанного возникает вопрос, а не получится ли так, что для размещения многих из заявленных 1000 торговых объектов вновь придется «благоустраивать» очередные, пока ещё не тронутые природные территории?

Подробности читайте здесь: А воз и ныне там: борьба за сохранение природы Строгинской поймы в Москве

Здесь: Чиновники наплевали на памятник природы «Серебряный Бор» в Москве?

И здесь: Индустрия платного отдыха оккупирует Крылатские холмы