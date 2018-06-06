Москва, 6 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину изучить экономические последствия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и высказать мнение относительно дальнейшего членства России в этой международной организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе Милонова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Милонов отметил, что многие российские экономисты сомневаются в целесообразности сохранения членства РФ в этой международной организации, на фоне введения односторонних экономических санкций против России со стороны ряда стран-членов ВТО

«Одной из причин, по которой Россия в 2012 году вступила в ВТО были соображения по защите экономики от возможных санкций и ограждении торговой сферы от влияния политического протекционизма. Однако в нарушение основополагающих принципов ВТО, члены организации, в одностороннем порядке ввели и продолжают вводить новые экономические санкции в отношении Российской Федерации именно по политическим причинам, а не из-за нарушения с нашей стороны каких-либо уставных правил ВТО. С такой точки зрения наше членство в организации лишается прагматического смысла вследствие ущемления отечественных интересов на мировом рынке», — считает депутат Милонов.

По его мнению, такие заявленные ВТО ценности, как свободная конкуренция и равноправие, «на проверку оказываются лишь пустыми лозунгами», прикрывающими борьбу западных стран с Россией на мировом рынке.

«В ряде стран Запада высказываются мнения, что членство в ВТО вредит развитию национальных экономик, тормозит рост промышленного производства, создает искусственные торговые барьеры», — пишет Виталий Милонов главе Счетной палаты.

Депутат просит Алексея Кудрина рассмотреть вопрос о создании отдельной экспертной группы, которая изучит экономические последствия вступления России в ВТО и вынесет экспертное заключение, который может стать основой для принятия решения относительно дальнейшего членства России в ВТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента РФ Владимира Путина, международному сообществу нужен полноценный торговый мир, а не торговые войны, и Россия выступает за свободу торговли, экономическую интеграцию, призывает зарубежные страны вместе двигаться к целям устойчивого развития. Об этом заявил 25 мая президент РФ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мир, конечно, меняется, и с ним должны меняться институты и правила. Но очевидно, что правила должны быть прозрачны и едины для всех, должны соблюдаться всеми участниками международных экономических отношений. И, что не менее важно, нам нужно разработать», — сказал глава российского государства.