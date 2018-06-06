Берлин, 6 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые предстанет перед бундестагом, чтобы дать отчет о своей деятельности, сообщает 6 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ранее канцлеры Германии никогда не взаимодействовали с парламентом на прямую, поэтому Меркель будет первая, кто столкнется с подобным форматом.

В общей сложности глава правительства должна будет отчитываться перед законодателями три раза в год.

Напомним, Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера Германии, что является обычной практикой в парламентских республиках: пост премьер-министра здесь занимает лидер партии, победившей на выборах.