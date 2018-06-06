Донецк, 6 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки 5 июня украинские военные семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрела повреждения получил жилой дом в Докучаевске. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что украинская сторона вела огонь из миномётов, оружия бронетехники, гранатомётов и лёгкого стрелкового вооружения. Всего по прифронтовым районам ДНР было выпущено более 140 единиц различных боеприпасов, добавили в СЦКК.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Горловка, Докучаевск, Спартак и донецкий аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР заявили, что задержанный на территории республики гражданин Иордании передавал украинской стороне сведения, которые использовались для подготовки терактов и для покушения на замкомандующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина.

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