Ярославль, 6 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказалась от планов по строительству высотного микрорайона в Тверицах в Заволжском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Тверицы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти планировали строительство микрорайона с 18-этажными домами. Власти объясняли необходимость застройки решением проблем обманутых дольщиков. Против этого активно протестовали жители малоэтажных районов, расположенных по соседству. Несмотря на протесты, мэрия города утвердила проект планировки, предполагающий многоэтажную застройку. Однако 5 июня на собрании в администрации Заволжского района заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов заявил, что стройки не будет. Такое решение принял мэр Владимир Слепцов. Впрочем, это связано не с протестами жителей района, а с желанием самих дольщиков.

«Организации, которые представляли интересы обманутых дольщиков, обратились в мэрию с просьбой о возможности предоставления иных земельных участков. По результатам проработки их обращения мэрия города нашла возможность предоставить земельные участки во Фрунзенском районе города в микрорайоне Сокол. Специалисты уже провели правовую экспертизу данного решения. Учитывая те обращения, которые поступали к Владимиру Витальевичу, постановлением мэра города на 2 августа назначены публичные слушания по проекту решения муниципалитета о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Мэрия города полагает возможным изменить территориальное зонирование 9-го жилого микрорайона с зоны «Ж-1» и «Ж-2» на территориальную зону «Ж-3», которая предполагает строительство малоэтажных жилых домов высотой до 4 этажей», — сказал заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Жители Твериц такому решению, несомненно, рады. И хотя власти не связывают свое решение с протестами, активисты говорят, что добились своего.

«Конечно, это победа. Мы боролись и победили, я оцениваю это так. Если это обман — это будет взрыв негодования. Конечно, истинные причины мы вряд ли узнаем. Я не исключаю, что все-таки сделали геологию, и она подтвердила слова специалистов: грунты в пойме Волги не выдержат таких домов. Но, думаю, та огласка, которую получила эта ситуация благодаря противникам стройки, сыграла свою роль», — сказал корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя ТОС «Маяковский» Владимир Смирнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославский ученый Евгений Колбовский предостерег от высотной застройки этого района из-за плохих грунтов и того факта, что местность находится в зоне возможного катастрофического затопления.

Жители Твериц намерены прийти на новые публичные слушания и поддержать изменение зоны планируемого микрорайона с многоэтажной на малоэтажную.