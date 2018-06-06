В Оренбуржье площадь природного памятника сократят ради платной магистрали
Оренбург, 6 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 10 гектаров сократят границы памятника природы областного значения «Форелевый ручей Сула». Причина — строительство платной магистрали Бавлы — Шалты, которая станет частью автодороги Казань — Оренбург и международного коридора Евросоюз — Западный Китай, сообщает портал ural56.ru.
До принятия постановления регионального правительства площадь охранной зоны составляла 156 га, теперь она уменьшена до 145,8 га. Как сообщает министерство природных ресурсов и имущественных отношений Оренбургской области, инициативу об изменении границ природного парка в 2017 году проявило АО «Автострада». Минприроды в конце 2017 года собрало все документы относительно особо охраняемой территории и на комиссии приняло решение о возможности изменения координат угловых точек памятника природы. После этого проект постановления отправили для согласования в Министерство природы России. В мае 2018 года утверждены новые границы «Форелевого ручья Сула».
Добавим, статус природного памятника территория получила в 1998 году для сохранения популяции редких видов рыб, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу Оренбургской области. «Форелевый ручей Сула» находится на границе Оренбургской области и Татарии. Учёные рекомендовали расширить границы памятника природы, включив в его состав склоны с редкими и нуждающимися в охране видами растений.
По данным крупнейшего вуза региона, Оренбургского госуниверситета, в полевой сезон 2017 года было проведено комплексное обследование и оценка современного состояния памятника природы «Форелевый ручей Сула». Экологи заявили, что на природный памятник негативно влияют близлежащие населённые пункты, объект нефтяной промышленности, а также транспортная сеть и переходы через ручьи Сула, Камешка и Задняя.