Оренбург, 6 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 10 гектаров сократят границы памятника природы областного значения «Форелевый ручей Сула». Причина — строительство платной магистрали Бавлы — Шалты, которая станет частью автодороги Казань — Оренбург и международного коридора Евросоюз — Западный Китай, сообщает портал ural56.ru.

Иван Шишкин. Березовая роща. 1878

До принятия постановления регионального правительства площадь охранной зоны составляла 156 га, теперь она уменьшена до 145,8 га. Как сообщает министерство природных ресурсов и имущественных отношений Оренбургской области, инициативу об изменении границ природного парка в 2017 году проявило АО «Автострада». Минприроды в конце 2017 года собрало все документы относительно особо охраняемой территории и на комиссии приняло решение о возможности изменения координат угловых точек памятника природы. После этого проект постановления отправили для согласования в Министерство природы России. В мае 2018 года утверждены новые границы «Форелевого ручья Сула».

Добавим, статус природного памятника территория получила в 1998 году для сохранения популяции редких видов рыб, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу Оренбургской области. «Форелевый ручей Сула» находится на границе Оренбургской области и Татарии. Учёные рекомендовали расширить границы памятника природы, включив в его состав склоны с редкими и нуждающимися в охране видами растений.

По данным крупнейшего вуза региона, Оренбургского госуниверситета, в полевой сезон 2017 года было проведено комплексное обследование и оценка современного состояния памятника природы «Форелевый ручей Сула». Экологи заявили, что на природный памятник негативно влияют близлежащие населённые пункты, объект нефтяной промышленности, а также транспортная сеть и переходы через ручьи Сула, Камешка и Задняя.