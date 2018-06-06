Ростов-на-Дону, 6 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В преддверии чемпионата мира по футболу в Ростовской области проходят заключительные учебно-практические занятия с сотрудниками правоохранительных органов, членами казачьих дружин. Как проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве, к обеспечению безопасности во время мундиаля будет привлечено 200 казаков, в том числе конников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Современные казаки

«Обеспечение безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу — важнейшая задача, которая стоит сегодня перед казачеством и правоохранительными органами. На вас возложена ответственность сделать всё, чтобы жители Донского края, гости Ростовской области, спортсмены, болельщики чувствовали себя спокойно и уверенно. Вам предстоит провести большой комплекс мероприятий, чтобы чемпионат прошел благополучно», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев, обращаясь к казакам-дружинникам.

По его словам, дружинники будут нести службу в трех отделах полиции города-миллионника на всех основных спортивных объектах, которые будут задействованы во время турнира.

Напомним, что депутат ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») выступил с предложением объявить дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в донской столице выходными. Пока его предложение не нашло поддержки у городских властей. Вместе с тем в соседней Волгоградской области глава региона Андрей Бочаров принял решение сделать дни проведения матчей для волгоградцев выходными.

Ранее, 5 июня, вице-спикер Госдумы (фракция ЛДПР) Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда на чемпионате мира по футболу будет играть сборная России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский стадион «Ростов-Арена» примет футбольные баталии 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты.

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