Хух-Хото, Китай, 6 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Лесной пожар, который бушевал в горах Большой Хинган в китайской Внутренней Монголии, наконец-то был локализован утром 6 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Ральф Альберт Блакелокк. Лесной пожар

Пожар разгорелся 1 июня в государственном заповеднике Ханьма на севере гор Большой Хинган и буквально на следующий день перекинулся в соседнюю провинцию Хэйлунцзян, который, как уже сообщало ИА REGNUM, был локализован 5 июня.

Пожар в общей сложности выжег 5,1 тыс. гектар леса, из которых 4,5 тыс. — во Внутренней Монголии и 600 гектар в провинции Хэйлунцзян, сообщили в местном лесничестве.

Напомним, что для тушения пожара власти прибегли к помощи тысяч пожарных и сотрудников вооруженной полиции, лесничий, а также спасателей с использованием пожарной авиации. Причиной пожара стал удар молнии, а также затянувшаяся в этой местности аномальная засуха.