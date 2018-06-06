Лондон, 6 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает Daily Mail.

Soccer.ru Антони Марсьяль

По информации издания, Марсьяль стал одной из главных трансферных целей лондонского клуба, который готовит официальное предложение по 22-летнему французскому футболисту.

Отмечается, что на Марсьяля «Тоттенхэм» готов потратить существенную часть трансферного бюджета, которая составляет около $130 млн.

Напомним, Марсьяль выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Ранее он играл в составе «Монако».