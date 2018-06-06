Донецк, 6 июня, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Задержанный в ДНР гражданин Иордании передавал украинской стороне данные, которые использовались для подготовки терактов и покушения на заместителя командующего оперативным командованием республики полковника Эдуарда Басурина. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Отмечается, что сотрудники СБУ склонили 32-летнего иностранца к сотрудничеству в 2016 году, после того, как он был задержан на пункте пропуска «Марьинка». В течение двух лет иорданец производил выемку и закладку в тайниках оружия и боеприпасов, снимал на видео объекты инфраструктуры, отслеживал перемещение военной техники.

Данные, передаваемые иностранцем, использовались для подготовки и проведения терактов и диверсий. Кроме того, шпион наблюдал за домом Басурина. Эта информация «использовалась для подготовки покушения на жизнь» высокопоставленного военного, отметили в МГБ.

Личности причастных к деятельности подозреваемого и его украинских кураторов устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщило о задержании в ДНР гражданина Королевства Иордания. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о шпионаже.