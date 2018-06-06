Москва, 6 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. "Историк должен сопереживать со своим народом. Мы можем к тому или иному произведению литературному, художественному относиться по-разному… Главное, что должно лежать в основе: если ты пишешь, снимаешь, творишь, пусть это носит какой-то неприятный характер… но в основе всё равно лежит твое искреннее отношение к своей стране — это один разговор… Мы не можем никак относиться к своей матери, кроме как ее любить», — заявил Хинштейн, комментируя высказывания министра культуры Владимира Мединского о том, что государство не должно финансово поддерживать тех, кто выступает с антироссийских позиций, занимаясь «культурным мазохизмом».

Аполлинарий Васнецов. Родина. 1886

Стоит отметить, что представление об «антироссийских» и «пророссийских» позициях в современном обществе ввиду отсутствия единой идеологии и единого отношения к своему прошлому крайне размыто.

В частности, сам Мединский принимал участие в открытии памятной доски союзнику ГитлераКарлуГуставу Маннергейму в Санкт-Петербурге, а его ведомство финансирует крайне сомнительные во всех смыслах по качеству и моральному посылу кинофильмы, о чём говорят многие кинокритики.

Кроме того, на государственном уровне в России продолжается чествование писателя Александра Солженицына, который, несмотря на писательский талант, в своем ключевом произведении «Архипелаг ГУЛАГ» до абсурда, в десятки раз преувеличил количество жертв сталинских репрессий и узников исправительных заведений СССР, создав демонический образ нашего государства, который до сих коренится в сознании очень многих людей в России и особенно на Западе.

Отметим, что Мединский и ранее заявлял, что его ведомство не собирается финансировать и поддерживать те проекты, которые «вредят стране».

Читайте также: Мы не будем финансировать то, что вредит стране — Минкультуры