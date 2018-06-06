Москва, 6 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил модифицировать работу так называемых групп дружбы с парламентами стран мира, чтобы деятельность не превращалась в говорильню, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Курирующие работу должны лично знать послов государств, наших послов в этих странах, иметь прямые контакты иностранных парламентариев и иметь четкий план работы групп дружбы и конкретный результат», — заявил Толстой.

Работа в группах дружбы — это часть мягкой силы. Работа в группах дружбы — это не звезда на погоны депутата, не возможность продвигать интересы определенных структур в странах, не обязанность вести ни к чему не ведущие разговоры, подчеркнул парламентарий.