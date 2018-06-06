Якутск, 6 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Ни один из трёх вариантов повышения пенсионного возраста, которые предлагают министры РФ, не является хорошим решением экономических и социальных проблем России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя информацию о том, что мужчинам предлагают увеличить порог возраста для выхода на пенсию до 62−65 лет, женщинам — до 60−63.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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По сообщениям СМИ, повышение пенсионного возраста предлагается смягчить — уйти на заслуженный отдых можно будет раньше, до достижения пенсионного возраста, но в этом случае государство будет платить меньше. Что касается возрастного порога, то здесь предлагается три варианта: два от министра труда и социальной защиты Максима Топилина (женщины 60 лет, мужчины — 62−65), один от министерства финансов (мужчины 65 лет, женщины — 63).

«Ни один из этих вариантов нас не устраивает, — отметил Федот Тумусов. — «Справедливая Россия» подгтовила свой законопроект по пенсионной реформе, в котором не предусматривается изменение возраста выхода на пенсию. Мы против повышения пенсионного возраста. Надо искать другие пути решения экономических и социальных проблем».

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Депутат также пояснил, что подготовленный фракцией, в которой он состоит, законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин высказывал мнение, что баланс между достойной жизнью пенсионеров и нагрузкой на экономику страны достижим под руководством грамотных экономистов. Он уверен, что решение увеличить порог выхода на пенсию — это только бухгалтерская отсрочка разрешения накопившихся в России экономических проблем.

«Страна может идти по долгому пути «наращивания» экономического потенциала, чтобы платить достойную пенсию, или начать «воздавать» должное нашим пенсионерам сейчас, несмотря на дефицит бюджета и ориентируясь на частичный рост ВВП за счёт роста потребительского спроса со стороны пенсионеров», — считает эксперт.

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