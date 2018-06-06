Ростов-на-Дону, 6 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы приняли поправки в документ о правилах землепользования и застройки города-миллионника. Изменения предполагают ограничение застройки в исторической части донской столицы 4−5 этажами, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Город глазами ребёнка

«Мы достаточно долго прорабатывали вопросы ограничения этажности и плотности застройки. Больше полугода. Мы вышли на характеристики для застроенных территорий в центре города. Для нового строительства площадь земельного участка под застройку не более 40%, для реконструкции — не более 60%. Это те коэффициенты, которые жестко определяют, что застроить участок по периметру невозможно. Новыми правилами мы это четко ограничиваем и в дальнейшем это должно строго соблюдаться», — указал председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Ковалёв.

Еще один важный параметр — коэффициент плотности застройки.

«То есть мы фактически ограничиваем этажность за счет плотности застройки земельного участка. На данный момент мы согласовали ее в пределах 2,5. В пересчете на этажи — это максимум 5 этажей. Думаю, это должно комплексно решить проблему точечной застройки. С одной стороны, можно было бы просто запретить и ничего не строить, но мы понимаем, что тот же перенос аварийных домов, та же реконструкция ветхого жилья все равно требует какой-то застройки. В противном случае люди не будут переселены, мы не сможем найти инвестора», — добавил Ковалёв.

ИА REGNUM отмечает, что запрет на точечную застройку в Ростове-на-Дону, кажется, вводится формально. Так, аналогичный мораторий уже вводился в городе-миллионнике, но впоследствии был снят. В этом время рядом с набережной и на Богатяновском спуске выросли сразу несколько многоэтажных «монстров». По словам экспертов, «точечная застройка не просто разрушает исторический облик, она делает вообще атмосферу города ужасающей, катастрофической».

Потворством коммерсантам выглядит и разрешение городских чиновников в реализации проекта точечной застройки высотками бульвара Комарова в Ворошиловском районе. И это произошло на фоне того, как нынешний сити-менеджер донской столицы ВиталийКушнарев в своих первых выступлениях после вступления в должность был ярым противником точечного строительства.

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