Москва, 6 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Случай в Татарии, где старшекласснице пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти на экзамен, говорит о том, что ЕГЭ — вредный и ненужный экзамен, который нужно отменить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом журналистам заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов (ЛДПР).

Цитата из м/с «Большая перемена». реж.Алексей Коренев. 1972. СССР У доски

«Мы против ЕГЭ, это вредный инструмент, его надо убирать», — заявил Нилов.

По его словам, когда депутаты встречаются со школьниками, они видят, что из-за ЕГЭ они и их родители находятся в постоянном стрессе.

«К чему приводят эти стрессы? К таким история, как в Татарстане, когда затюкали девочку и для прохода на этот экзамен заставили её снять бюстгальтер», — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что сегодня идёт разбирательство, сделала ли старшеклассница это самостоятельно или её заставили, однако в целом случай демонстрирует напряжение, с которым школьники приходят на экзамен.

«Это показывает эмоционально-психологическое состояние учеников, которых пытаются всевозможно контролировать, чтобы они не списывали. Но это огромный стресс для организма», — уверен Нилов.

В Татарии (Нижнекамск) старшекласснице пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти через рамки металлоискателей на сдачу ЕГЭ по химии. Как заявляют в министерстве образования и науки Татарии, ученицу никто не заставлял этого делать.