Москва, 13 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июня, отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Эту дату установили на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2014 года.

MONUSCO Photos Ребёнок-альбинос в обнимку с чернокожим

В 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства принимать меры по ликвидации любых видов дискриминации лиц, страдающих альбинизмом. Документ также призывал ускорить проведение мероприятий в сфере образования и повышение информированности общественности об альбинизме.

Спустя год Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, постановляющую провозгласить 13 июня Международным днем распространения информации об альбинизме. Дату стали отмечать с 2015 года.

Тогда же Совет ООН учредил мандат независимого эксперта по защите прав людей, страдающих альбинизмом. Это стало ответом на призывы организаций гражданского общества признать лиц с альбинизмом отдельной группой с особыми потребностями, требующей особого внимания.

В январе 2016 года независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами, страдающими альбинизмом, Икпонвоса Эро представила Совету по правам человека первый доклад по альбинизму. Спустя год в своем очередном докладе она сообщила о прогрессе в области борьбы с нападениями на лиц, страдающих альбинизмом. Эро также указала, что одной из главных первопричин нападений на альбиносов являются обвинения в колдовстве.

Альбинизм — редкое генетически наследуемое состояние, которое встречается во всех странах мира независимо от этнической принадлежности или пола. В большинстве случаев оно приводит к недостатку меланина в волосах, коже и глазах. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно от 1 из 5 тыс. до 1 из 15 тыс. человек имеют это заболевание в странах Африки к югу от Сахары. По данным организации Under the Same Sun, в Европе и Северной Америке 1 из 20 тыс. человек страдают альбинизмом.

Люди с альбинизмом сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по всему миру. Их внешний вид зачастую становится объектом ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий. Это способствует маргинализации и социальной изоляции альбиносов, что приводит к различным формам стигмы и дискриминации.