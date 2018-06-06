Москва, 6 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Повышение НДС, безусловно, приведёт к росту цен в РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможное увеличение НДС в России до 20%.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Когда вы повышаете налог, естественно, предприниматель закладывает налог в себестоимость, — пояснил Делягин. — Рентабельность большого количества бизнесов такова, что они поднимут цену, не обращая внимания на ограниченность покупательной способности людей. При этом по так называемым социально значимым товарам НДС вырастет не на 2%, а вдвое — с 10% до 20%, что обеспечит их удорожание и меньшую доступность для бедных. Повышение налога в условиях экономических проблем — это очень плохо. Сначала госпожа Набиуллина устраивает в экономике искусственный денежный голод, а потом Минфин ещё более усугубляет ситуацию ростом налогов. Даже если верить официальной статистике — чего я делать никому не рекомендую в последние полтора года, — у нас экономический рост крайне незначительный. Если либеральное правительство Дмитрия Медведева хочет от незначительного экономического роста перейти к экономическому спаду, тогда ему действительно нужно повышать налоги. Но если оно хочет сделать что-то полезное, ему нужно хотя бы иногда включать голову».

Напомним, что предполагаемые планы правительства РФ по повышению НДС до 20% уже поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Глава этого комитета Андрей Макаров заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% было бы наиболее эффективной мерой с точки зрения поступления дополнительных средств в бюджет и наименее вредным шагом с точки зрения увеличения налоговой нагрузки.

«С точки зрения получения гарантированного дохода государства, с учётом существующей системы, я думаю, что решение о повышении НДС — наиболее эффективное средство. И если мы говорим о том, что такое решение будет приниматься, то мне кажется, что оно наиболее целесообразно. Более того, с моей точки зрения, оно бы способствовало некоторому обелению нашей экономики», — отметил Макаров.

В свою очередь, очень многие экономисты уже успели раскритиковать идею повышения этого налога, так как оно не способствует экономическому росту, а лишь провоцирует рост цен и стагнацию экономики.