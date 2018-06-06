Москва, 6 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают использовать технологию блокчейна на выборах мэра Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Мы предлагаем на выборах мэра Москвы впервые внедрить технологию блокчейна, чтобы граждане РФ, москвичи могли проголосовать у себя дома», — сказал депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) в ходе пленарного заседания.

По его мнению, «все возможности для этого есть».

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года.