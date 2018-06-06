Париж, 6 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На западе Франции в связи с риском наводнений объявлен предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает 6 июня служба погоды Meteo-France.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Проливной дождь

Синоптики отмечают, что жителям пяти западных регионов страны в связи с сильными дождями рекомендуется проявлять осторожность. По данным метеорологов, неблагоприятные погодные явления постепенно перемещаются в северном направлении.

«Дорожное движение может быть затруднено, некоторые нарушения могут повлиять на железнодорожные перевозки», — добавили в службе погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Гидрометцентре РФ отметили, что в Москве и Московской области 6 июня сохранится «жёлтый» уровень погодной опасности. Жителей региона синоптики предупреждают о сильном ветре.

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