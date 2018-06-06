Москва, 6 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. При этом годовая инфляция в России в мае немного прибавила темпы. Если в апреле годовая инфляция росла только на 1.2%, то в мае ускорилась до 1.6%. Следует отметить, что цены на автомобильный бензин, несмотря на повышение акциза с 1 января, выросли всего на 0.1%. Так, цены на бензин в мае 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. выросли на 7.2%, в то время как в апреле по сравнению с декабрем 2017 г. их рост составлял только 1.5%. По всей видимости, после инаугурации президента России в мае прекратил действовать предвыборный фактор сдерживания цен на бензин и другие виды ГСМ, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Еще в декабре 2017 года в ряде регионов возмущенные граждане, столкнувшись с резким подорожанием бензина и дизельного топлива, писали письма в Кремль с просьбами ограничить рост цен на бензин и дизтопливо. Скорее всего, рост цен на бензин сдерживался региональными властями в преддверии выборов, в мае цены отпустили на свободу, что внесло свой вклад в рост инфляции потребительских цен. Однако рост цен не был слишком сильным: как видим, рост цен на топливо на 5−6 процентных пунктов увеличил темпы годовой инфляции на 0.4 процентного пункта. Это небольшой рост, но до тех пор, пока рост цен на бензин не вышел из-под контроля.

«Если майские темпы роста цен на бензин продолжатся и в последующие месяцы, то годовая инфляция в России по итогам 2018 года может превысить целевой уровень правительства в 4% и составить 4,4−4,5% за год. В августе и сентябре сезонное снижение цен на овощи и фрукты частично может нивелировать подорожание бензина, так что взрывного роста инфляции в 2018 году ожидать не стоит, если только, конечно, цена на нефть не упадет до заложенного ранее правительством в бюджете уровня в $40 за баррель. При этом вклада ужесточения американских санкций в рост инфляции в России и апрельского краткосрочного обвала рубля пока не заметно», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, в мае инфляция потребительских цен в России выросла на 0.4%. Сенсации не произошло, поскольку такие же темпы роста цен имели место в апреле. Основным драйвером инфляции стал рост цен на непродовольственные товары (0.9%), в первую очередь, на бензин (5.6%), а также цен на услуги (0.4%), при этом цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции выросли только на 0.1%, а с учетом овощей и фруктов — даже снизились на 0.1%.

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