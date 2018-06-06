Южно-Сахалинск, 6 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Как-то так получилось, что на территории, где географически расположена Российская Федерация, вдруг оказались две совершенно разные страны. И одна, и другая называются одинаково — Россия. Но они отличаются друг от друга как день и ночь. В первой России люди живут, считая гроши до зарплаты, в бедных домишках, а нередко и в убогих, отслуживших все положенные сроки бараках. В этой несчастной стране людям не хватает денег на всё: на нормальную еду, на одежду, на лекарства. В этой стране люди выстаивают многочасовые очереди, чтобы попасть на приём к такому же, как они, задавленному житейскими невзгодами, врачу в обшарпанной поликлинике с древним оборудованием. В этой стране родители умирающих от страшных хворей детей умоляют через газеты и телевидение таких же, как они, бедняков собрать всем миром, по копеечке, на дорогую операцию или лекарство. Эти люди ездят на стареньких, «бэушных» машинках по раздолбанным дорогам, копят годами на отпуск, плачут, получая счета за коммуналку…

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Но есть и другая Россия. И люди в ней живут другие. Это красивые, сильные и уверенные в себе люди. Они не знают, что такое «нет денег на лечение ребёнка», что такое протекающая кровля в аварийном бараке. Эти люди уверены, что той, другой России нет, что все эти бараки, нищие больницы, больные дети — выдумки. И кому, как не им, это знать: ведь они занимают важные государственные должности — губернаторов, депутатов, занимаются большим и серьезным бизнесом. Эти люди полагают, что для счастья России, которая, по их мнению, всего одна, нужно построить побольше очень дорогих сооружений — дворцов, стадионов, спортивных комплексов, фешенебельных курортов. Ну, ведь так все делают! Во всех нормальных странах — в Америке там, в Англии, в Швейцарии. Там строят вот это всё и живут нормально.

Видимо, в той, другой России и живёт губернатор Сахалинской области Олег Николаевич Кожемяко, который сообщил о намерении построить ещё один фешенебельный горнолыжный курорт на далеком курильском острове Итуруп.

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Жители Сахалинской области узнали о предстоящей «стройке века — дубль-2» из сообщения федерального агентства Интерфакс.

Это тоже такая сахалинская особенность — редкий островитянин может похвастаться тем, что прочитал интервью своего губернатора хоть в одной региональной газете.

Из сообщения следовало, что губернатор Сахалина думает о строительстве на курильском острове Итуруп горнолыжного курорта. Это — вдобавок к помпезному и огромному «Горному воздуху» на Сахалине, в рамках одноименной ТОСЭР, который уже «съел» колоссальное количество бюджетных денег.

«Будем рассматривать возможность строительства горнолыжного курорта на Итурупе, с тем, чтобы была возможность у сахалинцев и гостей, побывав на Сахалине, покататься на лыжах ещё и на Курилах, на вулкане, искупаться в горячих источниках. Это — хорошая идея, которая будет привлекать туристов. Поэтому займёмся сейчас этим направлением. Порешаем вопросы зимних видов спорта — того, чего пока на Курилах нет. По Итурупу ждём специалиста из Норвегии, который проектировал горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Краснодарском крае», — сказал губернатор Сахалина.

Глава Сахалинской области добавил, что сейчас прорабатывается возможность субсидирования из бюджета строительства туристических объектов на Курилах — возможно, до 70% всех затрат. По мнению губернатора Кожемяко, это позволит стимулировать развитие туризма на Курилах.

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Новость буквально взорвала сахалинские социальные сети.

«Давайте уж сразу — стройте космопорт. И межгалактический шахматный турнир не забудьте!»

«Олег Николаевич! Вспомните о других городах Сахалина, где не то что курортов, нормальных дорог нет, вообще ничего нет! Мы тоже хотим жить в человеческих условиях!»

«Да вы уже просто не знаете, на что деньги спустить! Если уж некуда больше их потратить, то сначала обеспечьте всех жильем, молодые семьи, например! Или за счёт бюджета снизьте цену на топливо, рыбу, на местную продукцию. Или субсидируйте авиаперелёты до Москвы — чтобы люди в отпуск могли съездить!»

«Пусть губернатор за свои деньги этот курорт и строит! Он не бедный!».

«Да угомонитесь вы уже, Олег Николаевич! Давайте головой думать и строить поликлиники, школы, больницы, создавать элементарный комфорт для людей! Для жизни на островах! Хватит нам уже курортов!»

«А у него с комфортом проблем нет — он ни в чем не нуждается!»

«А давайте все правительство Сахалинской области на Итуруп переведём? С детьми, семьями, с зарплатой в 30 тыс. рублей. И чтоб только они оттуда не выезжали. Чтобы ездили по тамошним дорогам, лечились в местных больницах».

«Даже за их сегодняшние зарплаты на Курилах невозможно купить нормальную человеческую жизнь!»

«Дороги в Южно-Сахалинске приведите в порядок! Да туалеты общественные постройте! Курорт они собрались строить на Итурупе! Посмотрите на столицу области! Не город, а бомжатник! Грязь, пылища, дороги, улицы все в выбоинах, в провалах!»

«Да очнитесь вы уже там, господа чиновники! Острова в разрухе! Углегорск, Поронайск, Макаров — ужас! Мосты все разрушены, все разваливается. О чем вы вообще?! Какой горнолыжный курорт на Итурупе?! Кто его будет обслуживать, на какие деньги? Боже, дай этим людям разум!»

«У нас нет дорог, парковок, нет горячей воды в домах, нет тротуаров, туалетов общественных нет! А нам нужен горнолыжный курорт на Итурупе…»

«Ну, с чего вы взяли, что идея бредовая? Нормальная идея, отличная. Вполне реальное наполнение чьих-то карманов. Надо нашим чиновникам уже научиться проводить тендеры на строительство воздушных замков».

«Шикарная идея! Господин губернатор, да вы доставку топлива обеспечить на Курилы не можете! Да оттуда люди неделями выбраться не могут, то шторм, то льды, то теплоход «Поларис» поломался, то еще что-нибудь. Кто туда поедет?! На один день поехать на Итуруп, а обратно вернуться через пару месяцев?!»

«Кто приезжает на Курилы? Рыбообработчики-вахтовики? Это они будут на суперкурорте на лыжах кататься? А остаются там люди надолго по одной простой причине — рыбопромышленники их кидают с зарплатой, и им до дома доехать не на что. Какой курорт?!»

«А давайте больным детям поможем, а? Вылечим их?» — пишут сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

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Из той, другой России, где есть острая необходимость в большом количестве горнолыжных курортов, «мелкие» проблемы вроде разбитых дорог, убогих домов и грязных улиц почти не слышны. Внедорожник главы Сахалина с легкостью преодолевает любые выбоины и ухабы на сахалинских и курильских дорогах.

Но вот… больные дети. Больных детей из той, второй России тоже не слышно. Хотя они «кричат» со страниц почти каждого сахалинского СМИ: лысые от химиотерапии, с измученными личиками и доверчивыми глазенками…

«В День защиты детей чиновники ходят по праздникам. А мы вспоминаем наших, а они уже — наши, больных детей! Мы вспоминаем двухлетнюю Еву, лысую от химии, с распухшей синевой под глазами, Игоря, который за свои несчастные восемь лет еще ни разу не был здоровым, Веронику, за которую мы все, сахалинцы, бывшие и настоящие, боремся уже четыре года. Мы боремся, и борется она. Только силы на исходе. От Вероники отказываются все клиники России. Южная Корея возьмётся. Но денег нет. Отвечая на вопрос о бюджете области, вы, господин губернатор, спросили: «А что, кому-то стало хуже?» Так вот, Олег Николаевич, Веронике — хуже», — написали журналисты ИА «Сахалин. Инфо».

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Но больные дети не присутствуют в повестке первоочередных дел губернатора Сахалина. Хотя, по совести, ведь помочь им сахалинские власти могли бы. И сам господин Кожемяко — человек не бедный. И, согласно данным Сахалинстата за 2017 год, 47% всех денежных доходов в островном регионе приходятся на 20% населения. Вот эти 20% вполне ведь могли бы основать фонд помощи таким детям. И бюджет островного региона, который тратит деньги на поддержку всего, чего угодно, вполне мог бы в этом фонде поучаствовать. Но из той, другой России, в которой живёт губернатор Сахалина и Курил, где живут те самые, состоятельные 20% населения нефтегазоносного, рыбного и ещё много чем богатого региона, тихий плач больных детей не слышен.

А потому никому не нужный, но безумно дорогой горнолыжный курорт на далеком и неухоженном острове, где всего населения, по данным на 1 января 2018 года, 6 409 человек, важнее жизней и здоровья детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, среднедушевой доход в Сахалинской области растёт, но вместе с ним растёт и социальная пропасть. 47% всех денежных доходов островного региона находятся в распоряжении 20% населения. Остальные живут бедно.

Попытки развития массового туризма на Сахалине сколько-нибудь заметных результатов не дают. Сообщение Ростуризма о «подешевевших» пакетных турах на Сахалин и Курилы на 6 дней на двоих за 125 тыс. рублей скорее рассмешило россиян. Тур на роскошный Хайнань на 12 дней на двоих стоит 104 тысячи, а туры в Таиланд и Вьетнам на 12−14 дней и того дешевле.

Жители Сахалинской области не раз упрекали губернатора и правительство в непродуманных тратах на строительство горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОСЭР. Ученые и экологи Сахалина возмущены тем, что гигантская стройка губит уникальную природу острова. Под колесами техники уже погибли места обитания уникальных растений, занесенных в Красную книгу, например, лилии Глена. Кстати, на острове Итуруп, где губернатор Сахалина планирует построить ещё один громоздкий курорт, лилия Глена ещё осталась. Надолго ли?

Жители Курильских островов уже сегодня переживают, что при строительстве курорта на Итурупе техника перероет половину острова, что негативно скажется на его природе.

Доход главы Сахалина и Курил в 2017 году составил 25 млн 235 тыс. 958 рублей 47 копеек. Олег Кожемяко владеет земельным участком в 45 тыс. кв. метров и четырьмя жилыми домами, имеет в пользовании две квартиры и земельный участок площадью 120 тыс. кв. метров. Из транспортных средств у него в собственности мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

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