Москва, 6 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Уровень бедности, которым оперирует правительство России, это на самом деле уровень нищеты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что повышение НДС может поднять инфляцию в стране на 1,5−2%.

Цитата из м/ф «Старая пластинка». Реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо»

«Уровень бедности, которым оперирует правительство, это на самом деле уровень нищеты, — заметил Делягин. — Это люди с доходами ниже прожиточного минимума. При этом нужно понимать, что рост цен в РФ ограничивается бедностью населения и ничем больше. Поэтому, когда госпожа Набиуллина гордится повышением инфляции в прошлом году, она на самом деле гордится резким ростом бедности и ухудшением условий жизни людей. Она этого не скрывает и говорит, что меры по снижению инфляцию ведут к обеднению людей. Она это говорила совершенно прямо, совершенно откровенно и не стесняясь. По крайней мере за откровенность ей спасибо. Насколько инфляция вырастет, я сказать затрудняюсь, потому что, если смотреть на официальную статистику, то увеличение на 2% — это увеличение почти вдвое. Но в данном случае нужно сказать, что оценка инфляции Банком России, как правило, более реалистична, чем оценка инфляции Росстатом, хотя тоже представляется заниженной. Поэтому в данном случае можно принять предположение Набиуллиной в качестве рабочей гипотезы».

Напомним, как заявила руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters, предполагаемые реформы в России, в том числе повышение НДС, могут поднять инфляцию в стране на 1,5−2%.

«Мы оценивали действительно разные варианты, те, по которым появлялась какая-то информация, разные сочетания, — пояснила она. — Учитывая, что Министерство финансов сказало, что налог с продаж вводить не будет, все другие варианты дают нам оценку потенциального роста инфляции в пределах 1,5, максимум 2,0 процентного пункта».