Оренбург, 6 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Жители посёлка Кушкуль в Оренбурге обратились к президенту России накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая пройдёт 7 июня, с просьбой помочь повлиять на местную администрацию. Инициативная группа от лица населения посёлка заявило о необходимости обустройства в посёлке зоны отдыха — парка и детской площадки, где можно было бы заниматься спортом. Кроме того, посёлку не хватает Дома культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В видеобращении оренбуржцы отметили, что в 2015 году обращались в администрацию Оренбурга, но «просьба осталась на бумажке», никакого движения не последовало. В результате притом, что народ активно едет жить в пригород, активно ведется строительство многоквартирных домов, дети вынуждены бродить по улицам.

Жители записали видеобращение на пустыре, который, по их словам, сами расчистили во время субботника. Оренбуржцы отметили, что на этом месте можно разбить парк и обустроить площадку для игры волейбол и футбол.

Наряду со взрослыми к президенту обратились и дети:

«Помогите исполнить нашу мечту!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме дома культуры и парка в Кушкулях, оренбуржцы просят в видеообращениях Владимира Путина о содействии в решении вопроса по строительству детского сада в селе Ивановка, разумной политике ценообразования на бензин, помочь в решении проблемы плотной застройки в Оренбурге.