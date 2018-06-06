Красноярск, 6 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Жители Красноярска готовятся к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 7 июня 2018 года.

Яков Очеретько. Детский сад

Например, жители 3-го микрорайона Солнечный записали видеообращение к президенту под названием «Нам нужны школы и детские сады». По их словам, социальных объектов, существующих на территории микрорайона, недостаточно. Новые высотки растут, а социальные объекты не возводят, хотя застройщик обещал. Школы переполнены, но вместо обещанного учебного заведения появилась очередная многоэтажка.

Кроме того, как сообщают «Городские новости», красноярцы обращаются к президенту с вопросами, касающимися проблемы получения паспорта и гражданства РФ, проблемы сокрытия несчастного случая на производстве. Интересуют жителей региона и вопросы оформления земли в собственность. А жительница Красноярска Татьяна Тонких хотела бы рассказать президенту о проблемах строительства в Красноярске легкоатлетического манежа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдёт 7 июня. Желающие могут задать вопросы разными способами: с помощью специального сайта, в соцсетях и так далее.

Известно, что к 4 июня количество вопросов Владимиру Путину превысило 900 тысяч.

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