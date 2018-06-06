Донецк, 6 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники службы госбезопасности Донецкой Народной Республики задержали агента СБУ, подозреваемого в организации покушения на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, сообщила 6 июня пресс-служба ведомства.

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«Задержан агент СБУ — гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех 1986 года рождения», — приводит текст заявления Донецкое агентство новостей.

В министерстве госбезопасности сообщили, что иностранец был завербован украинской стороной в 2016 году. В течение двух лет он выполнял задания СБУ, в том числе следил за местом проживания Басурина. В отношении задержанного начато уголовное производство.