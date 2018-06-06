Тула, 6 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Сообщение об аресте главы администрации города Новомосковска Тульской области Вадима Жерздева всколыхнуло местную общественность. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий: 5 июня Центральный районный суд города Тулы удовлетворил ходатайство УФСБ по Тульской области о помещении его под стражу. По мнению экспертов, арест чиновника такого уровня говорит о том, что правоохранительные органы области при негласном одобрении властей всерьез взялись за борьбу с коррупцией, невзирая на ранги, звания и былые заслуги. Жерздев более 9 лет руководил Новомосковском — вторым по численности и значимости городом в Тульской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

ElisaRiva Арест

По сообщению пресс-службы регионального Управления судебного департамента в Тульской области, следственное отделение УФСБ обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации г. Новомосковск Тульской области, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

«Постановлением Центрального районного суда города Тулы от 5 июня 2018 года данное ходатайство удовлетворено. В отношении главы администрации г. Новомосковск избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней до 3 августа 2018 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке», — сообщается на сайте райсуда.

Реакция

Для многих жителей Новомосковска, включая высокопоставленных чиновников из городской администрации и правительства Тульской области, эта новость стала неожиданностью. К примеру, мэр города Анатолий Пророков признался журналистам, что узнал о задержании Жерздева из сообщений СМИ. Стоит отметить, что Вадим Жерздев, находившийся на посту главы городской администрации с 2009 года, считался опытным управленцем.

По мнению экспертов, пока еще недостаточно информации для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но сам факт ареста показывает всю серьезность положения фигуранта уголовного дела.

Политический консультант Алексей Максимов отмечает, что задержание Жерздева накануне муниципальных выборов, вероятнее всего, приведет к негативным последствиям, так как все привыкли к тому, что Вадим Жерздев держал ситуацию в Новомосковске под своим контролем. Это обеспечивало политическую стабильность на территории городского округа:

«В городе пересекаются интересы крупных игроков. Объективно глава Новомосковска Александр Пророков не способен удержать ситуацию. В борьбу за право «завести» свою кандидатуру на пост главы администрации однозначно включатся член генерального совета «Единой России», депутат Тульской областной думы Александр Рем и депутат Тульской областной думы Денис Бычков. Результат муниципальных выборов может пройти по скандальному сценарию, в результате которого «Единая Россия» может утратить контроль над решениями муниципального совета Новомосковска».

Новомосковск — второй по величине город в Тульской области, в котором проживают более 135 тысяч человек. Он является вторым по бюджету после областного центра Тулы. В городе действуют крупные предприятия химической промышленности, среди них — Procter & Gamble, Knauf, «Азот» («Еврохим»). Наблюдатели отмечают, что интересы этих предприятий могут оказывать большое влияние на действия администрации города.

Политолог Сергей Шпагин полагает, что ведущие компании города спокойно продолжат свою работу:

«Не думаю, что Новомосковск ожидает передел рынка среди крупных предприятий. Для местных бизнес-магнатов локальные власти вряд ли имели большое значение. Напряжение ситуации, вероятно, следует ожидать внутри элиты города, ведь при уходе Жерздева ожидается передел конфигурации власти. Директора же крупнейших предприятий от этой ситуации пока не зависят и пока будут просто наблюдать».

На своем посту Вадим Жерздев проработал более девяти лет. Его предшественник — глава администрации Игорь Потапов — был взят под стражу вместе с главой города Николаем Минаковым в 2009 году. В ходе следствия тогда было установлено, что чиновники добивались от строительной организации безвозмездной передачи в муниципальную собственность пяти квартир общей стоимостью 13 млн рублей. Главу города признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Бывший чиновник был оштрафован на 300 тысяч рублей. Глава администрации получил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно и штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим также, 9 сентября 2018 года в 63 муниципальных образованиях Тульской области пройдут местные выборы — в частности, в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах, а также в городе Новомосковске. Всего должны быть избраны 717 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Важнейшая задача

Эксперты высказывают мнение, что негласным инициатором антикоррупционной акции выступил губернатор области Алексей Дюмин. Таким образом местным элитам был подан сигнал о том, что амбициозные задачи в сфере модернизации инфраструктуры и социального развития требуют особого внимания к профессионализму чиновников, поэтому борьба с коррупцией усилена.

«Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил — и вы здоровы», — отмечал Владимир Путин несколько лет назад на одном из заседаний в Кремле, посвященном этой проблеме.

По мнению экспертов, искоренить коррупцию можно только в ходе тяжелой и последовательной работы, которую, как показывает практика, необходимо проводить на всех уровнях государственной власти: от федерального до муниципального.