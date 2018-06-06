Ростов-на-Дону, 6 июня, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Банк России с 6 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО «Русский национальный банк» (г. Ростов-на-Дону). Деятельность кредитной организации прекращена, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, говорится в приказе ЦБ РФ.

Бизнес-модель кредитной организации, считают аналитики ЦБ РФ, была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Отмечается, что банком систематически проводились непрозрачные сделки.

Кроме того, Банк России неоднократно применял в отношении ООО «Русский Национальный Банк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, но руководство кредитной организации должных выводов не сделало.

По величине активов ООО «Русский Национальный Банк» занимал 339 место в банковской системе России.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с начала 2018 года лицензии лишились около 20 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ отозвал лицензии 46 банков.