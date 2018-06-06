Ярославль, 6 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле депутат муниципалитета проверила, что происходит на площади Труда в то время, когда там мог проходить заявленный антимусорный митинг. В его проведении чиновники районной администрации отказали под тем предлогом, что именно в этот день и в это время площадь будет занята другим мероприятием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Евгении Овод Так выглядят массовые мероприятия, согласованные ярославскими чиновниками

Руководитель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод и координатор ярославского отделения Левого фронта Светлана Апполонова подавали заявку на проведение антимусорного митинга на площади Труда 5 июня в 18 часов, но получили отказ по уже озвученной нами причине.

Евгения Овод в 18 часов пришла на площадь Труда, чтобы лично убедиться в том, что здесь проходят те самые указанные в отказе мероприятия. Однако, как выяснилось, ничего даже близко похожего на массовое мероприятие там не было.

Все происходящее, точнее, не происходящее Евгения Овод и ее помощники зафиксировали на видео.

«В течение двух часов люди проводил видеосъемку, что происходит на площади — с 18:00 до 20:00. Ничего там не происходило, никаких массовых мероприятий или коммунальных работ — ничего. Только пешеходы, пересекавшие площадь и ожидающие транспорт. Я бы хотела создать прецедент в городе Ярославле и призвать к ответственности за несогласование мероприятия заявителям от оппозиции под предлогом того, что в данном месте будут проводиться другие мероприятия, но они не проводятся», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Напомним, в последнее время представители КПРФ очень часто получают отказы в проведении акций протеста именно под предлогом того, что место уже занято.