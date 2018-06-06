Москва, 6 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Роскосмос предложил привлекать частные компании для борьбы с космическим мусором. Об этом журналистам заявил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.

Commons.wikimedia.org Земля в окружении космического мусора

По словам Макарова, деятельность по уборке мусора на орбите Земли может осуществляться частными компаниями на коммерческой основе. В том числе такая практика может применяться в отношении иностранных объектов, которые попадают под определение космического мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на МКС могут установить лазер для борьбы с космическим мусором.