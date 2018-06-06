Ла-Пас, 6 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. МИД Боливии осудил резолюцию против Венесуэлы, принятую на 48-м заседании Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ), сообщает агентство Prensa Latina 6 июня.

마 법사 Отказ

Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни заявил, что резолюция противоречит основополагающим принципам международного права, в том числе уважению суверенитета государств и невмешательству во внутренние дела.

Он подчеркнул, что односторонние санкции против Каракаса затрагивают население страны, ограничивая доступ народа к продовольствию и медицинским услугам.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция была принята 19 голосами из 34 при 11 воздержавшихся. Этот документ дает юридическую основу для последующей остановки членства Венесуэлы в ОАГ.