Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Ни одна петербургская зона отдыха на воде не соответствует требованиям санитарного законодательства по состоянию воды. Купаться на территории города опасно для здоровья, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная реки Фонтанки

Надзорное ведомство проверило качество воды, водных акваторий, пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства. Для этого было взято 46 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

«Качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — сделали неутешительный вывод в Роспотребнадзоре по итогам лабораторного исследования.

Как пояснили санитарные врачи, заглатывание воды при купании в городских водоемах угрожает заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

При этом загорать на пляжах можно: согласно результатам мониторинга, все взятые пробы песка соответствовали гигиеническим нормативам.

Как отмечает ИА REGNUM, эта ситуация повторяется в Петербурге из года в год. Жители стоящего на воде города фактически лишены возможности для купания. Время от времени показателям безопасности соответствуют лишь 1−2 пресных водоёма на окраинах Санкт-Петербурга, например, в Красном Селе. Для безопасного принятия водных процедур петербуржцам приходится ехать в Ленобласть, где тоже далеко не везде купание не представляет угрозы для человека.

Напомним, по итогам мониторинга общественной организации «Зелёный патруль», весной 2018 года Петербург вошел в десятку городов с благоприятной ситуацией в сфере экологии.

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