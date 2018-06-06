Доха, 6 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Катар намерен стать полноправным членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. По словам главы оборонного ведомства, в настоящее время Катар эффективно сотрудничает с НАТО и является главным внеблоковым союзником альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

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«Наше стремление — стать полноправным членом, если наше партнерство с НАТО будет развиваться», — заявил министр обороны, добавив, что сотрудничество арабского государства и НАТО развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО.

Халед бен Мухаммед аль-Атыйя считает, что альянс мог бы помочь Катару бороться с терроризмом и его финансированием, а также мог бы стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.