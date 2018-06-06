Вашингтон, 6 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В США проведено сравнение функциональных и баллистических характеристик советских автоматов АКМ и АК-74. Об этом говорится в материале, опубликованном изданием The National Interest.

Vitaly V. Kuzmin АКМ

По данным автора статьи, военного эксперта Чарли Гао, характеристики АКМ и АК-74, принятых на вооружение в 1959 и 1974 годах, довольно схожи, однако по сравнению с АКМ, скорость вращения пули АК-74 существенно выше. Также пуля АК-74 лучше сохраняет энергию вращения.

Автор исследования отметил, что средняя точность первого выстрела среднестатистического стрелка из AK-74 оказалась выше, чем у его оппонента с более старым АКМ.

Как сообщало ИА REGNUM, американские танкисты считают новейший российский танк Т-14 «Армата» безопасной, но слишком автоматизированной боевой машиной. В беседе с изданием Business Insider они раскритиковали 125-миллиметровую пушку «Арматы», отметив, что такое орудие было бы проще заряжать вручную.

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