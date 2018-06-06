Москва, 6 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Снова правительство России на перепутье и, как богатырь, стоит перед развилкой на три направления, а камень с надписью предупреждает о последствиях, но очень уж хочется пойти по одной из дорог, и вариант пойти своим путем пока не рассматривается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

К сожалению, всего за несколько месяцев граждан приучили к мысли, что будет повышение пенсионного возраста и это будет хорошо для правительства и некоторых пенсионеров. Обсуждается вопрос повышения, и при этом все прения сторон заключаются в способе и сроках его введения, а не обсуждении — а что оно дало странам ЕС и что дало тем государствам, что имеют сходный климат и влияние на здоровье людей?

«Бухгалтерский подход к получению доходов «сегодня» и обходе проблем «завтра» аукнется государству и федеральному бюджету гораздо сильнее, чем экономия, уже через несколько лет. Нет инфраструктуры для трудовой деятельности, здравоохранения и соц. обеспечения старшего поколения, раз уж его стало более 45 миллионов человек (и это только пенсионеры, т. е. без предпенсионного возраста).

Нет стратегии для занятости молодежи, которая должна будет создать рабочие места себе сама, ведь пожилые работники останутся на дополнительные пять лет. Нет и денег на выплаты по тем обязательствам, что будут расти все быстрее из-за изменений в расчете пенсий (выход позже на пять лет снижает количество выплат, т. е. сами пенсии должны вырасти при полном расчете пенсионных накоплений)», — пояснил эксперт.

По его мнению, те программы, что сейчас имеются, будут работать эффективно только через 10−12 лет, а уже к 2022 году проблемы в пенсионной сфере, особенно с учетом поднятия пенсионного возраста, не только «съедят» любую экономию для Минфина, но и для самого правительства прибавят головной боли. Так зачем с таким энтузиазмом чиновники стремятся внедрить провальную в остальных странах реформу? Явно они чего-то не договаривают, но почему это так секретно?!

Если нужно закрыть вопросы с бюджетированием ПФР, то здесь достаточно изменить подход к выделяемым траншам из федерального бюджета и заняться обеспечением стабильности правил в пенсионной сфере хотя бы на следующие 10 лет. Нельзя такой механизм разбирать и собирать каждые несколько лет без риска что-то сломать.

«В итоге правительство медленно и верно добивается полной утраты доверия к пенсионной сфере, а вместе с ним будет похоронена и концепция индивидуального пенсионного коэффициента (добровольные взносы на свою пенсию). Право на достойную пенсию так и останется правом и только правом на следующие 15 лет, пока Россия не пройдет пик демографического провала», — высказал свое мнение Блинов.

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