Якутск, 6 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. То, что Якутией теперь будет руководить врио главы региона Айсен Николаев, не приведёт к тому, что все золотодобытчики побегут платить налоги в Якутске, а АЛРОСА увеличит долю акций республики. Такое мнение высказал политолог Константин Калачёв, который уверен, что новый глава региона так же, как и Борисов, не сможет выйти за пределы коридора возможностей.

Цитата из х∕ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Крушение надежд

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«Безусловно, Айсен Николаев опытный, талантливый политик, — сказал эксперт в интервью ИА «Тайгапост». — Но есть проблемы в коридоре возможностей. Меня критиковали, когда после выборов президента я опубликовал пост про наивность саха (результате Грудинина в Якутии). Это не наивность, а романтизм. И они верят, что новый глава будет не просто драйвером развития, но и защитником, лоббистом их интересов. Мол, Борисов не дожал. А сейчас пришёл Николаев, и все золотодобытчики побегут платить налоги в Якутске, АЛРОСА увеличит долю акций республики — не будет этого».

По мнению Константина Калачёва, через пару лет все претензии, которые были к экс-главе региона Егору Борисову, вернутся к Айсену Николаеву, в том числе и главная — высокий процент бедных в богатой республике.

Эксперт подчеркнул, что к Егору Борисову относится хорошо и считает, что он в принципе отпустил вожжи и пустил всё по течению, в том числе результаты выборов президента — какие они были, такие они и были.

«Думаю, что роль Борисова ещё предстоит изучить. Это человек, благодаря которому в Якутии случились разгул демократии, свобода слова и свободные выборы», — отметил политолог. Главной причиной ухода экс-главы региона с должности он назвал состояние его здоровья.

Основной ошибкой Егора Борисова Константин Калачёв считает то, что он не сформировал команду, которая могла бы работать так же, как он сам: «У Борисова все умные, замечательные, но его «команда», как оркестр без дирижёра: каждый отдельно хорошо играет, но вместе играть не могут, без дирижёра непонятно, что исполнять».

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Что касается взаимоотношений экс-руководителя региона с возглавившим регион сейчас экс-мэром Якутска Айсеном Николаевым, то их противостояние возникало как раз по вине команды Борисова, полагает Константин Калачёв.

«Команда Борисова накручивала его против Айсена Николаева. И в 2017 году, перед выборами мэра Якутска, мы делали всё, чтобы Борисов не мешал Николаеву избираться. Говорили одному и другому: «Давайте покажем консолидацию». Николаев, конечно, не преемник Борисова. Вы же знаете, что у него был свой преемник в должности главы республики — доверенное лицо Путина (Павел Маринычев, экс-зампред правительства республики, гендиректор «Алмазы Анабара»)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Егор Борисов ушёл в отставку 28 мая, и в этот же день временно исполнять обязанности главы республики был назначен Айсен Николаев. За время руководства Борисова к нему накопилось много претензий со стороны жителей региона. Основными причинами недовольства людей были бедность населения в богатой республике, а также то, что он беспрекословно исполнял требования федцентра, в том числе по поводу продажи акций АЛРОСА.

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