Москва, 6 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Россия и её народ всегда будут отстаивать суверенитет государства, и никакого другого пути нет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое», — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что западные страны, вводя санкции, стремятся только к одному — сдержать развитие страны. Однако от этой политики теряют те, кто её инициирует, подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд.

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