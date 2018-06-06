Констанц, Германия, 6 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В немецком городе Констанц неподалеку от границы с Швейцарией произошло происшествие на железной дороге, передает немецкий телеканал N-TV 6 июня.

Commons.wikimedia.org Овца на железнодорожных путях

Водитель локомотива не успел заметить вовремя, что на путях расположилось стадо овец, и поезд на полной скорости врезался в животных.

Погибли по меньшей мере 40 животных, никто из людей серьезно не пострадал — в поезде находились только четыре человека.

По данным полиции, 150 овец сбежали из загона и подошли к железнодорожным путям.