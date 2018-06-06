Асбест, Свердловская область, 6 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура добилась судебного решения о лишении депутата думы города Асбеста мандата. Основанием для этого стало то, что в предоставленных им документах за 2016 год были указаны неправильные сведения о доходах супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В поле зрения прокуратуры попал представитель «Справедливой России» Михаил Кудрявцев. Надзорное ведомство установило, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера он не указал сведения о земельном участке своей супруги.

Прокурор Асбеста потребовал от думы лишить депутата мандата. Но те не стали этого делать. Тогда прокуратура обратилась в суд. И он вынес решение в её пользу. Правда, в законную силу оно не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

Отметим, в Екатеринбурге борьба прокуратуры против депутатов, указавших неполные или недостоверные сведения, идёт с меньшим успехом. Лишить мандатов депутатов городской думы Михаила Гаранина и Владимира Смирнова пока не удалось. Также прокуратура нашла нарушения у некоторых депутатов областного заксобрания. Но и они, за редким исключением, продолжают оставаться при мандатах. Единственное, что в мае они постановили исключить из своих рядов Армена Карапетяна. Последний уже подал на своих коллег в суд.

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