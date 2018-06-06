Париж, 6 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее провел телефонные переговоры с главой Белого дома США Дональдом Трампом, не стал раскрывать подробности беседы. Об этом сообщает агентство Ouest France.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Сквозь мясорубку. Неприглядный рецепт

«Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями, — сказал Макрон. — Потому что, как сказал Бисмарк (первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк), если вы объясните людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть».

Глава Франции также добавил, что подобные комментарии вряд ли помогут «улучшению аппетита».

Напомним, ранее власти США ввели пошлины на сталь и алюминий из стран ЕС, Канады, Мексики и других государств. 31 мая президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия США «незаконным» решением, которое может привести к «торговой войне».

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