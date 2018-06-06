Вашингтон, 6 июня, 2018, 09:31 — ИА Регнум. США и Северная Корея провели переговоры на границе, разделяющей два государства на Корейском полуострове, сообщает 6 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Встреча прошла в преддверии саммита между лидерами двух стран, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Как отмечают эксперты, в переговорах может принять участие звезда баскетбола Деннис Родман, считающийся другом лидера КНДР Ким Чен Ына. Родман бывал в Северной Корее пять раз и однажды даже подарил главе государства книгу президента США Дональда Трампа «Искусство заключать сделки».

Напомним, отношения между Северной Кореей и Соединенными Штатами значительно улучшились в текущем году: от жестких заявлений о взаимном уничтожении стороны перешли к переговорам, что привело к возможности провести двустороннюю встречу на самом высоком уровне.