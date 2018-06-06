Москва, 6 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В Госдуме призывают губернаторов выйти на улицы и возглавить протесты против роста цен на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

eluela31 Бензин

«Я просто призвал бы губернаторов выйти на улицу, самим губернаторам возглавить движение против роста цен на ГСМ, если они вообще следят за своими бюджетами», — сказал депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Он не удивился бы появлению коновязи перед зданием Госдумы.

«Я не удивлюсь, если депутаты Госдумы потребуют здесь вместо парковок автомобилей сделать коновязи, чтобы депутаты приезжали с помощниками на лошадях, потому что сено дешевле, чем ГСМ. Уже в Сибири депутаты потребовали коновязи», — указал он.