Ярославль, 6 июня, 2018, 09:21 — ИА Регнум. ОАО «Славнефть-ЯНОС» собрало максимальное количество наград конкурса «Лучшее предприятие города» по итогам 2017 года, который проводит мэрия Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

«Славнефть-ЯНОС» «Славнефть-ЯНОС»

«Славнефть-ЯНОС» стало победителем сразу в четырех номинациях: «Химическая и нефтехимическая промышленность», «За высокую социальную ответственность», «За благотворительную деятельность» и «За вклад в охрану окружающей среды». Три последние номинации были введены впервые в этом году.

Жюри конкурса отметило планомерную работу «Славнефть-ЯНОС», направленную на экологическую безопасность производства. В частности, в 2017 году завод заключил специальное соглашение с Росприроднадзором и Правительством области, предусматривавшее целый ряд природоохранных мероприятий.

Очень приятно, что наш труд получил такую высокую оценку и признание. Это заслуга всего коллектива предприятия, который сегодня насчитывает более 3 тысяч человек. По результатам работы в 2017 году ЯНОС вошел в тройку лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России: объем переработки нефти впервые с 90-х годов достиг 15,5 миллионов тонн. Мы завершили строительство и пустили уникальную установку базовых масел III группы и получили возможность выпускать новые виды продукции, которые сегодня успешно замещают импортные аналоги. Несмотря на увеличение объема переработки, мы добились снижения показателей воздействия на окружающую среду и выполнили все без исключения мероприятия, запланированные в рамках проведения Года экологии. И в этом году обязательно продолжим эту работу», — сказал генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Победа «Славнефть-ЯНОС» в номинациях «За высокую социальную ответственность» и «За благотворительную деятельность» закономерны. Предприятие по уровню социальной защищенности работников считается лучшим в Ярославской области, а также помогает в реализации целого ряда социально значимых проектов в Ярославле и регионе. С 2017 года «Славнефть-ЯНОС» финансирует губернаторский проект «На высокой волне», благодаря которому многодетные семьи, инвалиды, ветераны и многие другие категории ярославцев могут бесплатно посещать спектакли, концерты, музейные выставки. В рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области предприятие в 2017 году выделило 8,6 млн рублей на благоустройство парка «Нефтяник».

Победителей конкурса приветствовал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Победа — это результат слаженной работы всей команды организации — от директора до рабочего. Хочу поблагодарить всех, принявших участие в конкурсе, что уже само по себе демонстрирует желание коллективов предприятий активно включаться в общественную жизнь города», — сказал Владимир Слепцов.

В этом году в конкурсах «Лучшее предприятие города» и «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля» приняли участие более 1000 работников и 25 организаций. Среди лучших работников также есть представитель «Славнефть-ЯНОС». Одним из победителей конкурса стал машинист компрессорных установок установки каталитического крекинга 1А-1М каталитического производства Сергей Желтов.